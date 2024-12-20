Hakkari'nin Cenneti Kışla Büyülendi - Son Dakika
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Hakkari'nin Cenneti Kışla Büyülendi

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Cennet ve Cehennem Vadisi, kar ve buzla kaplanarak doğaseverleri etkileyen manzaralar sundu.

20.12.2024 16:27
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Hakkari'nin saklı cenneti kar ve buzla kaplandı

HAKKARİ - Hakkari- Yüksekova arasında yer alan Cennet ve Cehennem Vadisi, tamamen kar ve buzla kaplandı.

Yaz-kış doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Cennet ve Cehennem Vadisi, doğaseverlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. Yılın 12 ayı boyunca 4 mevsimi yaşayan Cennet ve Cehennem Vadisi, 20 bin yıllık buzullarıyla da dikkat çekiyor. Kış mevsiminin gelmesiyle Cennet ve Cehennem Vadisi tamamen karla kaplanırken, içinde geçen dereler ise tamamen buz tuttu.

Bölgede doğa yürüyüşü yapan doğasever Ahmet Güldal, yaşanan kış güzellikleri fotoğrafladı. Bölgenin saklı cennetinde kar ve buz manzarasıyla karşılaştığını belirten Güldal, "Bu hafta rotamız Hakkarive Yüksekova arasında yer alan Cennet ve Cehennem Vadisi oldu. 4 mevsimi yaşayan vadi, kışın gelmesiyle tamamen karla kaplanırken, içinden geçen dereler ise buz tuttu. Ben o güzellikleri tek tek kayıt altına aldım. Burası her şekliyle insanı cezp ediyor" dedi.

Hakkari\'nin Cenneti Kışla Büyülendi
Kaynak: İHA

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