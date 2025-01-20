Hakkari'nin Derecik İlçesinde Seracılık Faaliyetleri Artıyor - Son Dakika
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Hakkari'nin Derecik İlçesinde Seracılık Faaliyetleri Artıyor

Hakkari\'nin Derecik İlçesinde Seracılık Faaliyetleri Artıyor

Hakkari'nin Derecik ilçesinde devlet desteği ile son 5 yılda 118 sera kuruldu. Sera sahipleri, elden edilen sebzelerle ailelerini geçindiriyor. Geçen yıl, seralarda 780 ton sebze ve yüz binlerce kök yeşillik yetiştirildi.

20.01.2025 10:27  Güncelleme: 10:33
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HAKKARİ'nin Irak sınırındaki 25 bin nüfuslu Derecik ilçesinde, son 5 yılda devlet desteği ile 118 sera kuruldu. İlçedeki seralarda geçen yıl 780 ton domates, salatalık ve biber, 118 bin kök marul ile 40 bin kök roka ve maydanoz yetiştirildi. Devletin verdiği destekle evinin önüne sera kuran Behçet Sönmez (40), yılda iki kez ürün elde ettiğini söyledi.

Irak sınırındaki 25 bin nüfuslu 760 rakımdaki Derecik ilçesinde, bölgede huzurun sağlanması ile birlikte tarım ve hayvancılık faaliyetleri de hız kazandı. Devletin verdiği destek ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerin yönlendirmesiyle ilçede seracılık faaliyeti başladı. Hava sıcaklığının gündüzleri 14 derece olduğu ilçede birçok evin önünde sera bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın sağladığı destekle ilçedeki 9 sera ile başlayan sayı son 5 yılda 118'e ulaştı. Seralarda geçen yıl 780 ton domates, salatalık ve biber, 118 bin kök marul ile 40 bin kök roka ve maydanoz yetiştirildi. Elde edilen sebze ve yeşillikler, kurulan kooperatif bünyesinde Hakkari merkez ev ilçelerindeki iş yerlerine satılıyor.

'SERACILIK YAPARAK AİLESİNİ GEÇİNDİRİYOR'

Desteklerden faydalanan 4 çocuk babası Behçet Sönmez de evinin önüne 30 metre uzunluğunda ve15 metre genişliğe sahip sera kurdu. Sönmez, seradan elde ettiği gelirle ailesini geçindirdiğini belirterek,"5 yıldır seracılık yapıyorum. Buranın havası sıcak olduğu için kışın da sera işi yapıyoruz. Bu mevsimde özellikle marul ve roka, yazın ise salatalık, biber ve patlıcan ekiyorum. 5 yıldır kurduğum serada en çok domates, salatalık, biber ve patlıcan gibi ürünler yetişiyor. Burada elde edilen ürünleri ilçedeki işyerlerine satarak ailemi bu şekilde geçindiriyorum. Çok güzel bir iş. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Haber: Yaşar KAPLAN-Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakkari'nin Derecik İlçesinde Seracılık Faaliyetleri Artıyor - Son Dakika

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