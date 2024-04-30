Hakkari Şemdinli'de 2. Ordu Bandosu Konseri - Son Dakika
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Hakkari Şemdinli'de 2. Ordu Bandosu Konseri

Hakkari Şemdinli\'de 2. Ordu Bandosu Konseri

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu tarafından düzenlenen konser büyük ilgi gördü. Spor salonunda gerçekleştirilen konserde, öğrenciler ve vatandaşlar bando takımının marşlarına ve türkülerine alkışlarıyla eşlik etti. Öğrencilerin de sahneye çıkarak şarkı söylediği konser, Kaymakam Ali Ekber Ateş, Tuğgeneral Mustafa Özay, Belediye Başkanı Fahri Şakar, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından dinlendi.

30.04.2024 18:51
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu konser verdi.

Spor salonunda düzenlenen konsere öğrenci ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bando takımının seslendirdiği marşlar ve türkülere, vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti.

Bando şefinin davetiyle sahneye çıkan öğrenciler, şarkı söyledi.

Konseri, Kaymakam Ali Ekber Ateş, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Belediye Başkanı Fahri Şakar, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Şemdinli'de 2. Ordu Bandosu Konseri - Son Dakika

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