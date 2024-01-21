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Hakkari Şemdinli'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Hakkari Şemdinli'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede köy ve mezralara ulaşımın sağlanması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Alan köyüne ulaşımı sağlamak için zorlu şartlarda çalışarak köy yolunu açtı. Köylüler, yolların açılmasıyla büyük mutluluk yaşadı ve ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezine gidebildi. Ekipler, yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari Şemdinli\'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
21.01.2024 - 12:39,
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede köy ve mezralara ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, bir süredir yolu kapalı olan Alan köyüne ulaşımı sağlamak için çalışma başlattı.

İş makineleri ile dağlık alanda kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede zorlu şartlarda çalışan ekipler, uzun uğraşlar sonucu köye ulaşımı sağladı.

İhtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezine gelmek isteyen köylüler, yolların açılmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Ekipler, yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA
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