Hakkari Şemdinli'de mezrada 2 çuvalda 15 kilo 971 gram sentetik uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Hakkari Şemdinli'de mezrada 2 çuvalda 15 kilo 971 gram sentetik uyuşturucu bulundu

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Hakkari Şemdinli'de İran sınırındaki mezrada 2 çuvalda 15 kilo 971 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valiliğe göre İl Jandarma ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nın çalışmasında bulunan uyuşturucuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 kilo 971 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı, İran sınırındaki bir mezrada uyuşturucu bulunduğu yönünde bilgi edinmeleri üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu mezrada arama yapan güvenlik güçleri, 2 çuvalda 15 kilo 971 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hakkari Şemdinli'de mezrada 2 çuvalda 15 kilo 971 gram sentetik uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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