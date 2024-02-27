Hakkari, Şırnak ve Van'ın bazı kesimleri için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Hakkari, Şırnak ve Van'ın bazı kesimleri için fırtına uyarısı

Hakkari, Şırnak ve Van\'ın bazı kesimleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, baca gazı zehirlenmeleri, tipi, kar birikmesi ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

27.02.2024 11:28
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Hakkari, Şırnak ve Van'ın bazı kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı zehirlenmeleri, tipi, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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