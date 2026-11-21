Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası'na 19 üyenin 11 oyuyla Ahmet Yaşar seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası binasında yapılan seçimde mavi listenin adayı Ahmet Yaşar ile beyaz listenin adayı Aytekin Karahanlı yarıştı. 19 üyeden 11'inin oyunu alan Yaşar, yönetim kurulu başkanlığına seçilerek destek verenlere teşekkür etti.
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Yaşar seçildi.
Ticaret ve Sanayi Odası binasında yapılan seçimde mavi listenin adayı Ahmet Yaşar ve beyaz listenin adayı Aytekin Karahanlı yarıştı.
Yapılan oylama sonucunda 19 üyeden 11'inin oyunu alan Yaşar, yönetim kurulu başkanlığı görevine seçildi.
Yaşar, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, en iyi şekilde hizmet etmek için çaba sarf edeceklerini belirtti.
Kaynak: AA
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