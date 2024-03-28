Hakkari Valisi Ali Çelik, engelli vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, engelli vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi

Hakkari Valisi Ali Çelik, engelli vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, öğretmenevinde düzenlenen iftar programında engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Çelik, konuşmasında engelli bireylerin toplumun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, engellilerin hayatını kolaylaştırmada herkese görev düştüğünü belirtti. İftarın ardından Çelik, katılımcıların taleplerini dinledi.

28.03.2024 11:39
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, iftar programında engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, öğretmenevindeki programda konuşan Çelik, hayatı paylaşmak için hiçbir engelin olmadığını, engelli bireylerin toplumun önemli parçası olduğunu söyledi.

Engellilerin hayatını kolaylaştırmada herkese görevin düştüğünü belirten Çelik, "Birlik ve beraberlik duygusu ile aşamayacağımız engel yoktur. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız belasız bayrama ulaştırmayı nasip etsin." dedi.

Çelik, iftarın ardından masaları gezerek katılımcıların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Engelliler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Ali Çelik, engelli vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi - Son Dakika

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