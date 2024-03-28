Hakkari Valisi Ali Çelik, engelli vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, iftar programında engelli vatandaşlarla bir araya geldi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, öğretmenevindeki programda konuşan Çelik, hayatı paylaşmak için hiçbir engelin olmadığını, engelli bireylerin toplumun önemli parçası olduğunu söyledi.
Engellilerin hayatını kolaylaştırmada herkese görevin düştüğünü belirten Çelik, "Birlik ve beraberlik duygusu ile aşamayacağımız engel yoktur. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız belasız bayrama ulaştırmayı nasip etsin." dedi.
Çelik, iftarın ardından masaları gezerek katılımcıların taleplerini dinledi.
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