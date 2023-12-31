Hakkari Valisi Ali Çelik, Merga Bütan Kayak Merkezi\'ni ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Merga Bütan Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki kayak merkezine giden Çelik, 50 odalı, 130 kişi kapasiteli otelde inceleme yaptı.

Çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'dan bilgi alan Çelik, otelde çalışacak personelle bir araya geldi.

Yılın son gününde merkeze gelerek zaman geçiren vatandaşlarla sohbet eden, kayak yapan Çelik, herkesi kente davet etti.