Hakkari Valisi Ali Çelik, öğrencilerin tiyatro oyununu izledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari Valisi Ali Çelik, öğrencilerin tiyatro oyununu izledi

Hakkari Valisi Ali Çelik, öğrencilerin tiyatro oyununu izledi

Hakkari Valisi Ali Çelik, Fen ve Anadolu Liseleri öğrencileri tarafından sahnelenen 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor' adlı tiyatro oyununu izledi. Oyunda küresel ısınma, iklim değişikliği, otonom sistemler, yapay zeka, uzay, yazılım ve dron mühendisliği gibi konular ele alındı. Çelik, gençlerin teknolojiye olan ilgisi ve potansiyelleriyle gurur duyduğunu belirtti ve bilinçli teknoloji kullanımının önemine vurgu yaptı.

20.05.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, Fen ve Anadolu Liseleri öğrencileri tarafından sahnelenen "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" adlı tiyatro oyununu izledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda sahne alan öğrenciler, 45 dakikalık oyunda küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekti.

Geleceğin mesleklerinden otonom sistemler, yapay zeka, uzay, yazılım ve dron mühendisliği konularını da ele alan öğrenciler, oyunun bir bölümünde de sosyal medyanın aşırı kullanımının olumsuz etkilerini anlattı.

Oyunu izleyen Çelik, gençlerin teknolojiye olan ilgisi ve bu alandaki potansiyelleriyle gururlandıklarını belirtti.

Çelik, "Ancak teknolojiyi bilinçli kullanmak, sosyal medya esiri olmamak, bol bol kitap okumak, araştırmak ve çevre sorunlarına duyarlı olmak da bir o kadar önemli. Bu tür etkinlikler, gençlerin ufuklarını genişletmek ve geleceğin dünyasına hazırlanmaları için büyük bir fırsat sunuyor. Bu güzel gösteride emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ali Çelik, Yazılım, Çevre, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Ali Çelik, öğrencilerin tiyatro oyununu izledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:52 Kongo’daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 17:58:54. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari Valisi Ali Çelik, öğrencilerin tiyatro oyununu izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement