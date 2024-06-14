Hakkari Yüksekova'da 29 Bin 226 Öğrenci Karne Aldı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da 29 Bin 226 Öğrenci Karne Aldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Kuruköy İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Kaymakam Ömer Çimşit, 29 bin 226 öğrenciyi tebrik ederek başarılar diledi. İlçedeki 96 okulda toplamda 30 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Törene, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, AK Parti İlçe Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrenci ve veliler de katıldı.

14.06.2024 14:01
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 29 bin 226 öğrenci karne aldı.

Kuruköy İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katılan Kaymakam Ömer Çimşit, öğrencileri tebrik etti, başarı diledi.

Çimşit, ilçedeki 96 okulda 30 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirtti.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gök, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Yüksekova'da 29 Bin 226 Öğrenci Karne Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da 29 Bin 226 Öğrenci Karne Aldı - Son Dakika
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