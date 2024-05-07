Hakkari Yüksekova'da Karla Mücadele Ekipleri Üs Bölgesinin Yolunu Açıyor - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da Karla Mücadele Ekipleri Üs Bölgesinin Yolunu Açıyor

Hakkari Yüksekova\'da Karla Mücadele Ekipleri Üs Bölgesinin Yolunu Açıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapanan Mirgezer Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için İlçe Özel İdaresi ekipleri mesai yapıyor. Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yolda çalışma yürüten ekipler, bazı bölgelerde ekskavatör kullanarak ilerliyor. Ekipler, 2 gün içinde yolun tamamını temizleyerek ulaşıma açmayı hedefliyor.

07.05.2024 19:37
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolunu açmak için mesai yapıyor.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, 15 gün önce Dağlıca bölgesindeki Mirgezer Üs Bölgesi'ne ulaşımın sağlanabilmesi için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yolda çalışma yürüten ekipler, kar örtüsünün yüksekliği nedeniyle bazı bölgelerde ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

Ekipler, 2 gün içinde yolun kalan kısmını da temizleyerek ulaşıma açmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Yüksekova'da Karla Mücadele Ekipleri Üs Bölgesinin Yolunu Açıyor - Son Dakika

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