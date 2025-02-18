Hakkı Berat Kayabaşı Ülkü Ocakları Çerkeş İlçe Başkanı

Ülkü Ocakları Çerkeş İlçe Başkanlığına Hakkı Berat Kayabaşı atandı.
Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Ülkü Ocakları İl Başkanı Şükrü Kurt, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı vererek yeni başkana başarılar diledi.
Başkanlığa atanan Kayabaşı ise verilen görevi layıkıyla yerine getireceğini söyledi.
Program, yemek ikramı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.
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