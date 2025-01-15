Sakarya'da çeşitli suçlardan hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasında yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, "12 yaşını doldurmamış çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.G. (52) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hakkında 27 Yıl Kesinleşmiş Ceza Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?