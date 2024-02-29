Hakkında 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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Hakkında 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Hakkında 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanması için çalışma yürütüldü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ç. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

29.02.2024 16:03
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ç. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol, Hatay, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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