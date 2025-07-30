Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 5 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.K. (19) yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.