HAKSEN Başkanı Çivi Malatya'da Ziyaretlerde Bulundu

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Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi, Malatya'da temaslarda bulundu.

Çivi, basın konteynerlerini ziyaret ederek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Malatya'da kamu kurumlarında çalışanları ziyaret etmek, deprem sonrası sorun, istek ve talepleri tespit etmek ve sendikaya memurların katılımını sağlamak amacıyla kente geldiğini belirten Çivi, şöyle konuştu:

"Kamu görevlileri devletimizin olmazsa olmaz unsurlarıdır. En ücra köşeye kadar devletimizin hizmetlerini vatandaşa ulaştıran görevlilerdir. Dolayısıyla onların günümüz ekonomik koşullarında mutlaka emeklerinin karşılığını alması gerekiyor. Bu yüzden ocak ayında mutlaka hem 2024 yılı kayıplarının telafisi için hem de 2025 yılında memur ve memur emeklilerinin biraz daha rahat nefes alabilmeleri için biz minimum yüzde 50 artış istiyoruz. Ancak bu şekilde memur ve emekliler bir nefes alabilir."