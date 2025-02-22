Fahiş fiyatı görenler telefona sarılacak - Son Dakika
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Fahiş fiyatı görenler telefona sarılacak

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Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla mobil uygulamasına yeni modüller ekleyerek kullanım özelliklerini geliştirdi. Uygulama, sorunları rapor etmeyi kolaylaştırarak tüketici haklarının korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

22.02.2025 10:16
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Ticaret Bakanlığı, "Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulamasına" yeni modüller ekleyerek kullanım özelliklerini geliştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mobil uygulamanın kullanımının yaygınlaştığına işaret edilerek, bazı işletmelerin haksız fiyat artışları yoluyla tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçilmesinin ve şeffaf, adil ticari ortamın oluşmasına destek olunmasının amaçlandığı belirtildi.

HER OLAY İNCELENECEK

Mobil uygulamanın, kullanıcı dostu ara yüzüyle, vatandaşların yaşadıkları olumsuzlukların kolaylıkla rapor edilebilmesine imkan tanıdığı bildirilen açıklamada, gerekli bilgilerin titizlikle kayda alınarak hızlıca yetkili mercilere iletileceği vurgulandı. Açıklamada, "Bildirilen her olay detaylı biçimde incelemeye alınacak ve gerekirse diğer ilgili kurumlarla koordineli şekilde vatandaşlarımızı mağdur eden tüm hususlara hassasiyetle müdahale edilmesine imkan sağlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASINA YARDIMCI OLACAK

Öte yandan, mobil uygulamanın tüketici haklarının korunması ve adil piyasa rekabetinin sağlanması hususunda da önemli adım olduğuna dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların uygulama üzerinden yapacakları bildirimler sayesinde haksız fiyat artışlarının tespit edilip önüne geçileceği ve sektörlerde daha sağlıklı fiyat politikalarının benimseneceği belirtildi. HFA Mobil Uygulaması'na "Apple Store" ve "Google Play" üzerinden ulaşılabildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: Mobil uygulamaya girişler e-Devlet hesaplarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bildirimde bulunurken 5 fotoğraf yüklenmesi sağlanmış, konum ekleme özelliği eklenmiş ve açıklama alanı artırılmıştır. Açıklamada, vatandaşların ekonomik menfaatlerin korunmasının yanında adil bir ticari hayatın sağlanması amacıyla da Bakanlığın çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.

Fahiş fiyatı görenler telefona sarılacak
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fahiş fiyatı görenler telefona sarılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • zurnaci samo Oner:
    ne yaparsanız boş artık en iyisi AKP ve MHP istifa etsin 53 21 Yanıtla
  • serdar olus:
    burdan sayın bakanımıza fahiş fiyat artışını ihbar ediyorum köprü ve otobanlara %44 oranında fahiş zam yapılmıştır bilginize sunarım 65 3 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    satıcı esnafla uğraştığınız kadar devlet yaptığı zamlar yüzünden artan temel girdi fiyatlarını düşürseya.İşciye memura ve çifçoye verirken;çay kaşığıyla,alırken kazanla alıyor... 37 3 Yanıtla
  • mesut uluç:
    gidin o zaman türkcel vodafone ve türktelekoma bakın 38 1 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı:
    3 Harfli Marketler imana gelmez .Yine bildiğini yaparlar. 32 2 Yanıtla
  • Muhammet Çimen:
    işiniz gücünüz bitti esnafla halkı birbirinemi düşüreceksiniz niye sizin denetmenleriniz yok 20 3 Yanıtla
  • Muhammet Çimen:
    tüm ürünlere etiket basın çok basit ama işinize gelmez tabiki ancak halkla esnafı kırdırın kurnazlar 18 3 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    zamanında yediğiniz hurmalar şimdi götünüzü tırmalar ne yaparsanız yapın bir kere sizin izlemiş olduğunuz ekonomik politikaları bir işe yaramıyor ve bu yüzden her şey pahalanıyor esnafın ne suçu var siz dönün de kendi Götünüze bir bakın şöyle 17 4 Yanıtla
  • hüseyin yıldırım:
    konu o kadar basitki her ürünün üstüne Fiat yazılsın ne stokculuk nede etiket oyunu kalır. 16 2 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Telefonlara gelen çağrılarla ilgili ticari elektronik ileti şikayeti açılmış. Çağrıları şikayet ettim. Sonuç ret. Devlet değil, muz cumhuriyeti. 9 1 Yanıtla
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