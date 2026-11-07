Halaçoğlu Osmaniye\'de fon iddialarında şeffaflık istedi, 800 milyar tutarı vurguladı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu, fon iddialarına ilişkin, "Hem Mecliste önergeler reddediliyor, araştırma önergeleri reddediliyor hem açıklama yapılmıyor. Kimler var bunda?" dedi. Halaçoğlu, "Her şeyin şeffaflıkla açıklanması lazım bu konularda" ifadelerini kullandı.

Bir dizi ziyaret için Osmaniye'ye gelen Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Osmaniye Demokrasi Platformu Başkanı avukat Muhammet Güloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette fon iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halaçoğlu, kamuoyuna şeffaf biçimde açıklama yapılması çağrısında bulundu.

Fon meselesinin düşündüğünden daha büyük boyutta olduğunu belirten Halaçoğlu, şöyle konuştu:

"Sandığımdan çok daha büyük, yani sadece yüzü gözüküyor fon meselesinde. Ama bu Türkiye'nin ekonomisini altüst eden, son derece etkileyen, çok büyük rakamlara da ulaşan bir kanunsuz hareket ortaya çıktı maalesef bu fonla ilgili.

Pek çok devleti yönetenlerin, yani idareden kişilerin de yer aldığı, hatta hatta Diyanet İşleri Başkanlığının bile halktan topladıklarını fona yatırmak suretiyle onların da yer aldığı çok farklı bir yapıyla karşı karşıya Türkiye."

Fondan gelirlerini kaybeden insanlara nasıl ödeme yapılacağının belli olmadığını söyleyen Halaçoğlu, 800 milyar gibi bir tutardan söz edildiğini belirterek devlet yöneticilerinin konuya ilişkin açıklama yapmadığını ifade etti.

"HEM ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ REDDEDİLİYOR HEM AÇIKLAMA YAPILMIYOR"

Halaçoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Eğer gerçekten onların iradeleri dışında gelişmişse normalde açıklamaları lazım, şeffaf olmaları lazım. Hem Mecliste önergeler reddediliyor, araştırma önergeleri reddediliyor, hem açıklama yapılmıyor. Kimler var bunda? Sadece işte eski devlet bakanı, aileden sorumlu bakan Betül Hanım'ın işte tutuklandığı... Göstermelik bir tutuklama yani, buna benzer kaç kişi var böyle? Kimler var? Mesela Cumhurbaşkanı'nın çocukları var mı işin içerisinde? veya akrabalar var mı bunların içerisinde? Hiç kimse bilmiyor. Ama birtakım söylentiler var. Bu açıklanmadığı takdirde de bu söylentiler devam eder ve çok kötü yerlere kadar da gider. Dolayısıyla her şeyin şeffaflıkla açıklanması lazım bu konularda."

"BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK VAR"

Bazı iktisatçıların önümüzdeki dönemde büyük iflaslar yaşanabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu aktaran Halaçoğlu, şunları söyledi:

"Fakat önümüzdeki günlerde birtakım iktisatçı arkadaşların belirttiklerine göre büyük iflasların meydana geleceği söyleniyor. Çünkü onların da fona para yatırdıkları belirtiliyor birçok kişinin. Evlerini ipotek ederek yatıran, ondan sonra kredi çekip fona yatıran insanlar var. Bütün bunların geri bu parayı iade almaları da pek mümkün değil. Çünkü zamanında 6 ay öncesinden bundan haberdar olup parasını çeken ve yurt dışına götüren insanlar söz konusu ediliyor. Bütün yani bir belirsizlik var, büyük bir belirsizlik aslında fon meselesi hükümetin başını en çok ağrıtacak konulardan bir tanesi."