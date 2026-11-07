Halaçoğlu Osmaniye'de fon iddialarında şeffaflık istedi, 800 milyar tutarı vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Halaçoğlu Osmaniye'de fon iddialarında şeffaflık istedi, 800 milyar tutarı vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Halaçoğlu Osmaniye\'de fon iddialarında şeffaflık istedi, 800 milyar tutarı vurguladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Halaçoğlu Osmaniye\'de fon iddialarında şeffaflık istedi, 800 milyar tutarı vurguladı
Haber Videosu

Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Osmaniye'de fon iddialarının şeffaflıkla açıklanmasını istedi. Halaçoğlu, Meclis'te önergelerin reddedildiğini, 800 milyar gibi bir tutardan söz edildiğini ve fondan gelirini kaybedenlere ödeme yapılacağının belli olmadığını söyledi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu, fon iddialarına ilişkin, "Hem Mecliste önergeler reddediliyor, araştırma önergeleri reddediliyor hem açıklama yapılmıyor. Kimler var bunda?" dedi. Halaçoğlu, "Her şeyin şeffaflıkla açıklanması lazım bu konularda" ifadelerini kullandı.

Bir dizi ziyaret için Osmaniye'ye gelen Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Osmaniye Demokrasi Platformu Başkanı avukat Muhammet Güloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette fon iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halaçoğlu, kamuoyuna şeffaf biçimde açıklama yapılması çağrısında bulundu.

Fon meselesinin düşündüğünden daha büyük boyutta olduğunu belirten Halaçoğlu, şöyle konuştu:

"Sandığımdan çok daha büyük, yani sadece yüzü gözüküyor fon meselesinde. Ama bu Türkiye'nin ekonomisini altüst eden, son derece etkileyen, çok büyük rakamlara da ulaşan bir kanunsuz hareket ortaya çıktı maalesef bu fonla ilgili.

Pek çok devleti yönetenlerin, yani idareden kişilerin de yer aldığı, hatta hatta Diyanet İşleri Başkanlığının bile halktan topladıklarını fona yatırmak suretiyle onların da yer aldığı çok farklı bir yapıyla karşı karşıya Türkiye."

Fondan gelirlerini kaybeden insanlara nasıl ödeme yapılacağının belli olmadığını söyleyen Halaçoğlu, 800 milyar gibi bir tutardan söz edildiğini belirterek devlet yöneticilerinin konuya ilişkin açıklama yapmadığını ifade etti.

"HEM ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ REDDEDİLİYOR HEM AÇIKLAMA YAPILMIYOR"

Halaçoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Eğer gerçekten onların iradeleri dışında gelişmişse normalde açıklamaları lazım, şeffaf olmaları lazım. Hem Mecliste önergeler reddediliyor, araştırma önergeleri reddediliyor, hem açıklama yapılmıyor. Kimler var bunda? Sadece işte eski devlet bakanı, aileden sorumlu bakan Betül Hanım'ın işte tutuklandığı... Göstermelik bir tutuklama yani, buna benzer kaç kişi var böyle? Kimler var? Mesela Cumhurbaşkanı'nın çocukları var mı işin içerisinde? veya akrabalar var mı bunların içerisinde? Hiç kimse bilmiyor. Ama birtakım söylentiler var. Bu açıklanmadığı takdirde de bu söylentiler devam eder ve çok kötü yerlere kadar da gider. Dolayısıyla her şeyin şeffaflıkla açıklanması lazım bu konularda."

"BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK VAR"

Bazı iktisatçıların önümüzdeki dönemde büyük iflaslar yaşanabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu aktaran Halaçoğlu, şunları söyledi:

"Fakat önümüzdeki günlerde birtakım iktisatçı arkadaşların belirttiklerine göre büyük iflasların meydana geleceği söyleniyor. Çünkü onların da fona para yatırdıkları belirtiliyor birçok kişinin. Evlerini ipotek ederek yatıran, ondan sonra kredi çekip fona yatıran insanlar var. Bütün bunların geri bu parayı iade almaları da pek mümkün değil. Çünkü zamanında 6 ay öncesinden bundan haberdar olup parasını çeken ve yurt dışına götüren insanlar söz konusu ediliyor. Bütün yani bir belirsizlik var, büyük bir belirsizlik aslında fon meselesi hükümetin başını en çok ağrıtacak konulardan bir tanesi."

Kaynak: ANKA
Yusuf HalaçoğluOsmaniyePolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı 8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış 8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
8 kişiyi katletmeden bir gün önce muhtarı arayıp helallik istemiş 8 kişiyi katletmeden bir gün önce muhtarı arayıp helallik istemiş
Citibank’a silahlı saldırı Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü Citibank'a silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi 13 Kasım’da yeni ödeme hazırlığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi! 13 Kasım'da yeni ödeme hazırlığı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
00:12
11 üniversiteye yeni rektör atandı
11 üniversiteye yeni rektör atandı
23:47
Sarıgül’ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
22:12
Nükleer saldırı endişeleri artıyor İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı iddiası
Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı iddiası
20:52
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:26
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede
Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
18:41
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara’dan geliyorum
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara'dan geliyorum
18:37
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
17:18
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 00:43:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Halaçoğlu Osmaniye'de fon iddialarında şeffaflık istedi, 800 milyar tutarı vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android