Halep'in el-Hadaba bölgesinde patlamalar sürerken askeri sahada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Halep'in el-Hadaba bölgesinde patlamalar sürerken askeri sahada 4 kişi yaralandı

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Halep'in el-Hadaba bölgesindeki Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar oldu; ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlamalar sürdüğü için ekipler bölgeye güçlükle ulaştı, Sivil Savunma 4 yaralıyı tahliye etti, çevredeki evler boşaltıldı.

Suriye'nin Halep ilinin güneybatısındaki el-İys beldesinin batısında yer alan el-Hadaba bölgesinde, Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar meydana geldi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, el-Hadaba bölgesindeki Suriye ordusuna ait askeri sahada yaşanan patlamalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Haberde, yetkili makamların patlamaların kaynağını ve nedenini belirlemek üzere inceleme başlattığı ifade edildi.

Halep Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Faysal Muhammed Ali, yaptığı açıklamada, patlamaların devam etmesi nedeniyle ilk etapta arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi.

Bölgeye girmeyi başaran Sivil Savunma ekiplerinin ilk belirlemelere göre 4 yaralıyı tahliye ettiği kaydedildi.

Sivillerin güvenliğini sağlamak ve tahliye çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yakındaki evlerin boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların ise trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye, bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiğini ve patlamaların niteliğinin araştırılmaya başlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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