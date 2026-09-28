Halep kırsalındaki Simeon Sütunlu Kalesi 14 yılı aşkın süre sonra yeniden açıldı - Son Dakika
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Halep kırsalındaki Simeon Sütunlu Kalesi 14 yılı aşkın süre sonra yeniden açıldı

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Halep kırsalındaki Simeon Sütunlu Kalesi 14 yılı aşkın süre sonra yeniden açıldı
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Halep kırsalındaki Simeon Sütunlu Kalesi, 14 yılı aşkın sürenin ardından Dünya Turizm Günü'nde törenle yeniden ziyarete açıldı. Suriye devrimi sırasında 6 Rus hava saldırısında, 6 Şubat depreminde sekizgen bölümü zarar gören yapı, turist ve araştırmacıların ziyaretine sunuldu.

Suriye'nin Halep ilinin kırsalındaki Simeon Sütunlu Kalesi, 14 yılı aşkın sürenin ardından Dünya Turizm Günü dolayısıyla yeniden ziyarete açıldı.

Bölgenin en önemli tarihi yapılarından biri olan kale, Suriye devrimi sırasında uzun süre kapalı kalmasının ve çeşitli bölümlerinin zarar görmesinin ardından düzenlenen törenle ziyaretçileri kabul etmeye başladı.

Halep Rum Ortodoks Metropoliti Piskopos Afram Maaluli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin tarihi ve kültürel mirasının önemli simgelerinden Simeon Sütunlu Kalesi'nin taşlarının tarih, kültür ve dini anlattığını söyledi.

Kalenin insanın Rabbi ile olan ilişkisini de anlattığını ifade eden Maaluli, tarihi mekanın yeniden ziyarete açılmasının Suriye'deki turizm rotasının canlandırılması açısından önem taşıdığını kaydetti.

İnsanların hac amacıyla tarihi mekanı ziyaret edebilmesini ve burada dua edebilmesini istediklerini belirten Maaluli, bölgenin çok sayıda azizin geçtiği önemli bir mekan olduğunu dile getirdi.

Maaluli, Simeon Sütunlu Kalesi, manastırı ve kilisesinin yeniden ziyarete açılması için gösterilen çabalara katkı sunanlara teşekkür etti.

"Suriye ancak insanla yeniden ayağa kalkabilir"

Halep Maruni Başpiskoposluğu Piskopos Vekili ve Simeon Sütunlu Kalesi ile Manastırı'nın yeniden canlandırılması çalışmalarının koordinatörü Mansur Adis, tarihi mekanın yeniden ziyarete açılmasının Suriye'nin köklerine ve yeni bir hayata dönüşünü simgelediğini söyledi.

Tarihi mekanın yeniden hayata geçirilmesinin kendileri için büyük bir sevinç olduğunu ifade eden Adis, "Bugün insanı yeniden inşa ediyoruz. Çünkü Suriye ancak insanla yeniden ayağa kalkabilir ve yeniden hayat bulabilir." dedi.

Simeon Sütunlu Kilisesi hac merkezi olarak kullanıldı

Dünya Mirası alanlarının yönetiminden sorumlu Dr. Emel Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yapının yeniden ziyarete açılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hüseyin, Simeon Sütunlu Kilisesi'nin, hayatının 40 yılını bir sütun üzerinde geçiren Aziz Simeon Sütuncu'nun hatırasını yaşatmak amacıyla milattan sonra 5. yüzyılın sonlarında inşa edildiğini ifade etti.

Kilisenin 5. ve 6. yüzyıllarda Hristiyanlar için hac merkezi olarak kullanıldığını aktaran Hüseyin, yapının mimari özellikleriyle öne çıktığını söyledi.

Hüseyin, kilisenin sekizgen plana ve geometrik bir kubbeye sahip olduğunu, cephelerinde ise çeşitli bitkisel süslemelerin bulunduğunu ifade etti.

Suriye devrimi ve deprem sırasında zarar gördü

Tarihi yapının 10. yüzyılda askeri kaleye dönüştürüldüğünü belirten Hüseyin, Suriye devrimi sırasında da çeşitli zararlar gördüğünü kaydetti.

Hüseyin, kilisenin Rus uçaklarının düzenlediği 6 hava saldırısında hasar gördüğünü ve bazı cephelerinin yıkıldığını, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ise kilisenin sekizgen bölümünün zarar gördüğünü aktardı.

Tarihi yapının yeniden ziyarete açılmasının önemine dikkati çeken Hüseyin, kalenin turistlerin yanı sıra tarih ve arkeoloji araştırmacılarının da ziyaret edebilmesini umduklarını belirtti.

Simeon Sütunlu Kalesi

Simeon Sütunlu Kalesi, Suriye'nin Halep ilinin batısındaki Simeon Dağı çevresinde yer alan tarihi bir yapıdır. Adını, 5. yüzyılda bir sütun üzerinde yaklaşık 40 yıl yaşayan Aziz Simeon Sütuncu'dan alan yapı, erken dönem Hristiyanlığının önemli hac merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Kompleks; kilise, manastır ve diğer dini yapılardan oluşuyor. Tarihi yapı, devrik rejim döneminde hava saldırılarına ve çeşitli tahribatlara maruz kalmıştı.

Kaynak: AA
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