Halep'te Askerlere Saldırı: 2 Ölü

Suriye'nin Halep vilayetine bağlı Çobanbey beldesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Çobanbey beldesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından Suriye ordusuna saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 asker yaşamını yitirirken, faillerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın 21 Şubat'ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısının ardından düzenlenen saldırılarda, 4'ü asker, 4'ü iç güvenlik gücü ve 1'i sivil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.