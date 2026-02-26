Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Suriye ordusuna bağlı bomba imha ekiplerinin, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde park halindeki bomba yüklü aracı etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi'nde bomba yüklü bir aracın tespit edildiği belirtildi.
Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından bölgeye bomba imha ekiplerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, patlamaya hazır haldeki aracın ekiplerce kontrollü şekilde imha edildiği kaydedildi.
Halep'te Bomba Yüklü Araç İmha Edildi
