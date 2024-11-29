Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Grupların İlerlemesi - Son Dakika
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Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Grupların İlerlemesi

Rejim karşıtı silahlı gruplar Halep'te kontrolü genişleterek çevre mahalleleri ele geçirdi.

29.11.2024 21:16
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Suriye'de, öğle saatlerinde Halep kent merkezinin dış kesimlerine giren Beşşar Esed rejimi karşıtı silahları gruplar, kentin dış mahallelerinde kontrolünü genişletiyor.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, öğle saatlerinde Halep ilinin batısındaki Esed rejiminin savunma hattını kırarak kent merkezine girmeye başlamıştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, daha sonra kentin kuzey, güney ve doğu mahallerine yöneldi.

Silahlı gruplar, kentin çevre mahallelerinden Hamdaniyye, Şehba, Azamiyye, Furkan, Ramusa, Eşrefiyye ve Ansari'de kontrolü ele aldı.

Halep'teki çatışmalar?

Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü.?

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinde 70'den fazla yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Rejim karşıtı gruplar bu sabah itibarıyla, İdlib ve Halep cephe hatlarında yaklaşık 550 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü sağladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Grupların İlerlemesi - Son Dakika

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