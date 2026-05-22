Halep'te Halı Dokuma Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halep'te Halı Dokuma Geleneği Yaşatılıyor

22.05.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halı ustası Ömer Ravas, halı dokuma sanatını gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyor.

Suriye'nin Halep vilayetinde halı dokuma sanatı ve eski halıların onarımı usta zanaatkarların çalışmalarıyla sürdürülüyor.

Kentteki geleneksel el sanatları arasında önemli bir yere sahip olan halıcılık geleneği, hem üretim hem de restorasyon süreciyle yaşatılmaya çalışılıyor.

Zanaatı dedesi ve babasından öğrendiğini aktaran 45 yaşındaki halı ustası Ömer Ravas, mesleğe 10 yaşında başladığını belirtti.

Mesleğin gelecek nesillere aktarılması için çaba gösteren Ravas, çocuklarına ve yeğenlerine de eğitim vererek geleneğin kaybolmasını önlemek istiyor.

El dokuması halıların, sabır ve ustalık gerektiren bir süreçle üretildiğini dile getiren Ravas, AA muhabirine, halıcılık zanaatının Halep'in kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Eski halıların onarımı ve halıcılık geleneğini sürdüren ustalardan Revas, hem kültürel hem de tarihi bir değer olan halı dokuma sanatının korunması ve desteklenmesi çağrısında bulundu.

Kültür ve turizm alanındaki yetkililerin bu mesleğe daha fazla ilgi göstermesini isteyen Ravas, "Bu yalnızca maddi bir faaliyet değil aynı zamanda önemli bir kültürel miras. Gençlerin bu alana yönelik ilgisinin artması sevindirici ve olumlu bir gelişme" dedi.

"Eskiden onarım için Avrupa'dan, Amerika'dan halılar gönderiliyordu"

Eski halıların yeniden hayata kazandırılması için çalıştıklarını anlatan Ravas, yırtık, delik ya da çeşitli nedenlerle zarar gören halıları onardıklarını söyledi.

Halepli halı ustası Ravas, geçmişte Avrupa, Amerika ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok Arap ülkesinden onarım için halılar gönderildiğini, ancak ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından bu taleplerin büyük ölçüde azaldığını belirtti.

Halı bakım ve onarımının aşamalı bir süreç olduğunu aktaran Ravas, işlem öncesinde böceklenme ya da ciddi hasar varsa temizlik yapıldığını, ardından yıkama ve onarım aşamasına geçildiğini belirtti.

Küçük hasarların kolayca giderilebildiğini, ancak büyük hasarların daha fazla zaman ve emek gerektirdiğini ifade eden Ravas, her halının durumuna göre farklı bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Meslekte en önemli unsurun sabır olduğunu vurgulayan Ravas, "Yıllar içinde sabrın her şeyden daha güçlü olduğunu öğrendim, sabretmeyen kişi hiçbir meslekte başarılı olamaz." şeklinde konuştu.

Halep'te halıcılık mesleğinin geçmişte çok daha yaygın olduğunu anlatan Ravas, bir dönem 40-50 usta ile sürdürülen bu geleneğin bugün yalnızca 5 kişi civarında devam ettirildiğini, ustaların bir kısmının mesleği bıraktığını, ülkedeki iç savaş döneminde göç edenlerin yanı sıra bir kısmının ise hayatını kaybettiğini ifade etti.

Halı ustası Ömer Ravas, halı onarımı ve halıcılık sanatının daha geniş kitleler tarafından tanınmasını ve yeniden ilgi görmesini istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te Halı Dokuma Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:56:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Halep'te Halı Dokuma Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.