Halep'te İftar ile Kültürel Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halep'te İftar ile Kültürel Buluşma

01.03.2026 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye-Suriye Diyaloğu girişimi, Halep'te farklı toplulukları iftar programında bir araya getirdi.

Suriye'nin Halep kentinde faaliyet gösteren "Suriye-Suriye Diyaloğu" girişimi, düzenlediği iftar programıyla farklı dini ve etnik toplulukları bir araya getirdi.

Halep'teki Kilden Kilisesi'nde gerçekleştirilen "Bizi Birleştiren Hikayeler" etkinliğinde katılımcılar, Suriye folkloru ile çeşitli mezhep ve toplulukların tarihi ve kültürel mirasını konu alan sunumlar yaptı.

İftar sonrası buluşmada, Ermeni, Çerkes, Süryani ve Kürt toplumlarının temsilcileri kendi geleneklerini ve kültürel miraslarını paylaştı.

Girişimin gönüllülerinden Nebil Şeyh Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Suriye toplumunun farklı bileşenleri arasında yakınlaşmayı güçlendirmek ve iletişim köprüleri kurmak olduğunu söyledi.

Bir süredir Halep'te çeşitli topluluklarla ortak faaliyetler yürüttüklerini belirten Ömer, barış kültürünü yaygınlaştırmak ve karşılıklı tanışmayı artırmak amacıyla oturumlar, buluşmalar ve eğitimler düzenlediklerini belirtti.

Ramazan ayı dolayısıyla Suriyelileri ortak bir iftar sofrasında buluşturma fikrinin ortaya çıktığını aktaran Ömer, etkinliğin bu yıl Hristiyanların oruç dönemine de denk gelmesinin programa ayrı bir anlam kattığını vurguladı.

Girişimin koordinatörlerinden Sulafe Halil, etkinliğin amacının Kürt, Arap, Süryani, Ermeni ve diğer topluluklar arasında kültürel etkileşimi güçlendirmek olduğunu belirtti.

Halil, sanatın ortak bir dil olduğunu, her kesimin kültürünü, tarihini ve mirasını sanat yoluyla ifade etmesinin toplumsal diyaloğa katkı sunduğunu ifade etti.

Etkinlikte katılımcılar, kendi kültürel geçmişlerini ve toplumsal hafızalarını sanat aracılığıyla paylaştı, ortak yaşam ve barışın inşasına vurgu yaptı.

Grup üyelerinden Karo Herabidyan ise "Biz Suriye toplumunun asli ve temel bir parçasıyız. Bu katılımımızla Ermeni mirasını sevgi ve gururla tanıtmaya özen gösterdik." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Suriye, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te İftar ile Kültürel Buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:10
Netanyahu öne sürdü Hamaney’in ’öldüğü’ iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
Netanyahu öne sürdü! Hamaney'in 'öldüğü' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 00:35:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Halep'te İftar ile Kültürel Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.