Halep'te İlk Kez Akitu Bayramı Kutlandı
07.04.2026 21:58
Süryani-Asuri yeni yılı Akitu, Halep'te kültürel etkinliklerle kutlandı; geleneksel gösteriler yapıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde, ilk kez Süryani-Asuri yeni yılı "Akitu" kutlandı.

Barmaya Süryani-Asuri Mirası Grubu, Halep kentindeki Milli Kütüphane salonunda, Kültür Müdürlüğünün himayesinde Asuri mirasını yansıtan müzik ve folklor gösterileri sunarak bayramı kutladı.

Etkinlik kapsamında, Asurilerin kültürel mirasını yansıtan geleneksel halk oyunları sergilendi. Grup üyeleri, geleneksel Asuri kıyafetleriyle sahne alarak çeşitli müzik performansları gerçekleştirdi.

Etkinlikte sahne alan sanatçı Mirna Şamun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Suriye'de ilk kez bu kapsamda düzenlendiğini söyledi.

Akitu'nun Babil-Asur yeni yılı olduğunu hatırlatan Şamun, her yıl 1 Nisan'da kutlanan bayram kapsamında folklorik gösteriler, geleneksel halk oyunları ve çeşitli dansların sergilendiğini, katılımcıların da bu özel günü yansıtan geleneksel kıyafetler giydiğini ifade etti.

Şamun, Süryani sanat grubu Barmaya'nın üç bölümden oluşan dans gösterileri sunduğunu belirtti.

Barmaya Grubu üyesi Abdülahad Kali ise, Kültür Bakanlığından aldıkları davet üzerine Halep'te sahne aldıklarını belirterek, "Akitu Bayramı binlerce yıllık geçmişe sahip olan, Suriye'nin en eski kültürel miraslarından biri olarak kabul edilmektedir." dedi.

Kali, "Kendi kültürümüzü, medeniyetimizi, halk oyunlarımızı ve folklorumuzu halka sunmak için geldik. Suriye halkının bayramını kutluyoruz. Akitu Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında konuşan İdris Murad ise, genel olarak Suriye'nin kültürel mirasına önem verdiklerini belirterek, bugün sanatsal ve müzikal örnekler sunduklarını söyledi.

Murad, dünyanın en eski bayramlarından biri olarak kabul edilen bir yeni yıl vesilesiyle gerçekleştirilen programın, Suriye'nin medeniyetlerin beşiği ve kaynağı olduğunu dünyaya göstermeyi amaçladığını ifade etti.

Suriye'nin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkat çeken İdris, bu durumun ülkenin kültürel zenginliğini oluşturduğu vurguladı.

Etkinlikte Suriye'nin çok kültürlü yapısına da değinen İdris, ülkede Ermeniler, Süryaniler, Asuriler ve Kürtler gibi farklı toplulukların bulunduğu ve bu çeşitliliğin sanat, kültür ve müzik alanında önemli bir zenginlik sunduğu ifade etti.

Kaynak: AA

