Halep'te Neyrab Havaalanı Muhaliflerin Kontrolünde - Son Dakika
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Halep'te Neyrab Havaalanı Muhaliflerin Kontrolünde

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Suriye'de muhalif gruplar, Neyrab Askeri Havaalanı'ndaki rejime ait savaş uçaklarını görüntüledi.

06.12.2024 15:21
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- Neyrab Askeri Havaalanındaki savaş uçakları görüntülendi

HALEP - Suriye'de Esad muhalifi grupların ele geçirdiği Halep'te bulunan Neyrab Askeri Havaalanındaki rejime ait savaş uçakları görüntülendi.

Suriye'de muhaliflerin saldırısı sonrası Halep'in kontrolü rejimden alınmıştı. Halep kent merkezinde bulunan Neyrab Askeri Havaalanı rejim muhalifi kontrolüne geçti. Muhalifler, havaalanında bulunan savaş uçakları üzerinde incelemelerini sürdürüyor.

Ahmet Taha adı muhalif, "Neyrab Askeri Havaalanına saldırdık ve aldık. Operasyon yürüterek Neyrab'ı ele geçirdik. Allah'ın izniyle Şam'a ulaşana kadar bölgeleri özgürleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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