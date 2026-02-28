Halfeti'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırsal İzci Mahallesi'nde yaşayan F.G, ısınmak için yaktığı sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.
Durumu fark eden yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
