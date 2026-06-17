Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, minibüsün at arabasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 27 ANT 497 plakalı minibüs, Halfeti-Şanlıurfa kara yolu kırsal Aşağı Göklü Mahallesi yakınlarında at arabasına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Diler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Minibüs sürücü M.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Halfeti'de Minibüsün Çarpması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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