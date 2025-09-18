Halfeti'de Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Sırtlan Ölü Bulundu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu.

Yeşilözen Mahallesi yakınlarında vatandaşlar, yolda hareketsiz halde vahşi bir hayvanın olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolde hayvanın öldüğünü belirledi.

Ekipler, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan olduğu belirlenen ölü hayvanı, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti.