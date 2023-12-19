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Halfeti'de Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Halfeti'de Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Halfeti\'de Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı
19.12.2023 - 21:19,
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Burhan Çulcu yönetimindeki 63 LN 301 plakalı traktör ile Mustafa Sadak kontrolündeki 63 LL 707 plakalı otomobil, kırsal Yeşilözen ve Dutluca mahalleleri arasında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Meryem Sadak, Tuncay Korkmaz, Kasım Opak ve Halil Çulcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Halfeti ile Birecik'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Halfeti'de Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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