Halfeti\'de Polislere Taşlı Saldırı

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binası yakınlarında önlem alan polislere yönelik taşlı saldırıda 2 polis yaralandı.

İçişleri Bakanlığınca Halfeti Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen grup, çevrede önlem alan polise yönelik taşlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba, polis tarafından tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.

Ara sokaklara kaçan grup üyelerinin bir süre sonra çöp konteynerlerini devirip ateşe verdikleri görüldü.