Halı Mağazasındaki Yangın: Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da halı mağazasında çıkan yangın ile ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Aliravi Caddesi Aydınoğlu Sokak'ta dün 8 katlı binanın zemininde bulunan halı mağazasında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili gözaltına alınan K.D. (28) emniyete götürüldü.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
