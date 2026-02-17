Halı Sahada Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Halı Sahada Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti

17.02.2026 14:36
Alaşehir'de halı sahada fenalaşan öğretmen Vedat Sarıçam, hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde halı sahada fenalaşan 45 yaşındaki öğretmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçedeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Vedat Sarıçam, oyunun son anlarında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Sarıçam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olay anı halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan evli ve 3 çocuk babası Sarıçam için Hacıbey Camisi'nde tören düzenlendi.

Sarıçam'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Törene Sarıçam'ın eşi Kübra Sarıçam, babası Mehmet Sarıçam ve yakınlarının yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Sarıçam'ın meslektaşları ve öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

