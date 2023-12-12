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Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında açıklama - Son Dakika
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Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında açıklama

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, hakem Halil Umut Meler'in sol göz çevresinde bir kanama olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Meler'in kafa travması nedeniyle sabaha kadar takip edileceğini ve kontrollerin ardından muhtemelen taburcu edileceğini söyledi. Meler'in psikolojik durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

Halil Umut Meler\'in sağlık durumu hakkında açıklama
12.12.2023 - 01:03,
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Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğunu belirterek, "Önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz." dedi.

Yörübulut, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Meler'in acil servise gelmesinin ardından ilk muayenesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Daha sonra röntgen ve ileri tetkik tomografileriyle birlikte özellikle beyinden karın bölgesine kadar Meler'in taramasının yapıldığını ifade eden Yörübulut, şu bilgileri verdi:

"Şu an için hayati tehlikesi yok. Sadece sol göz çevresinde bir kanaması var, orada küçük bir çatlağı var. Onun dışında önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz. Herkese geçmiş olsun."

Bir gazetecinin "Konuştunuz mu kendisiyle? Psikolojik olarak ne durumda?" sorusuna Yörübulut, "Hasta mahremiyetine girdiği için onları yarın yakınları sizlere açıklar ama hayati tehlike olmaması bizim için sevindirici." yanıtını verdi.

Yörübulut, Meler'in tedavisinin ayakta sürdürülüp sürdürülmeyeceğinin yarın belli olacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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