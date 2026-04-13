Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 6 bin 879 sahte markalı şampuan ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette yapılan kontrollerde, 6 bin 879 sahte markalı şampuan ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Haliliye'de Sahte Şampuan Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?