Haliliye\'de Sahte Şampuan Operasyonu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 6 bin 879 sahte markalı şampuan ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette yapılan kontrollerde, 6 bin 879 sahte markalı şampuan ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.