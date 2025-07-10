Haliliye Parklarında Yenileme Çalışmaları

Haliliye Belediyesi tarafından parklarda bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Canpolat'ın talimatıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Tenekeci Mahmut Güzelgöz Parkı yenilendi.

Uzun yıllardır kullanılan ve zamanla deforme olan oyun grupları ve spor aletleri sökülerek yerine modern ve güvenli yeni ekipmanlar monte edildi. Ayrıca parkın daha güvenli hale getirilmesi amacıyla aydınlatma direkleri ve güvenlik kameraları da yerleştirildi.

Hamidiye Mahalle Muhtarı İbrahim Demirkol, çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.