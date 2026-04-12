Ebru Akçatepe, Babası Halit Akçatepe'yi Anlattı: 'Yeşilçam'ın Sırları Onunla Gitti'

2017 yılında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe, A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu. Akçatepe, babasına dair özel açıklamalarda bulunarak, 'Babam yalanı, ikiyüzlülüğü, sahteliği, dedikoduyu hiç sevmezdi. Tam bir sır küpüydü. Rol arkadaşları bu huyunu bildikleri için bütün sorunlarını ona anlatırdı. Yeşilçam'ın tüm sırları babamla birlikte gitti' dedi.

13 Nisan'da AKM'de Halit Akçatepe anısına 'Yeşilçam Ustalarına Saygı Gecesi' düzenlenecek. Akçatepe, 'Hayata mizahi yönden güler yüzle bakabiliyorsam babam sayesinde' diyerek, babasından öğrendiği değerleri vurguladı. Babasının dürüstlükten vazgeçmemeyi öğütlediğini, şımarıklıktan nefret ettiğini ve sır saklamayı sevdiğini belirtti.

Ebru Akçatepe, 25 yıl sanat direktörlüğünün ardından Türkiye'ye dönüp AKM ve CSO Ada Sanat Koordinatörlüğü görevini üstlendiğini açıkladı. Viyana'da 32 sene sanat direktörlüğü yaptığını, babasının rahatsızlığıyla Türkiye'ye dönerek onunla ilgilendiğini söyledi. Babasından hayata ve işine dair çok şey öğrendiğini ifade etti.

Lisede tiyatrocu olmak istediğini babasına söylediğinde, babasının tiyatronun hayatında öncelikli olacağını belirterek karar vermesini istediğini anlattı. Bu nedenle tiyatrocu olmadığını ama işin yönetici tarafında kaldığını ve hiç pişmanlığı olmadığını dile getirdi. Yeşilçam filmlerinin sıcak ve samimi olduğu için nesilden nesile sevildiğini vurguladı.

Viyana'da Türk toplumunu sanat dünyasına katmaya yönelik çalışmalar yaptığını, 1989'da ilk Türk tiyatrosunu kurduğunu ve 1992'de Viyana Kültür Merkezi'ni kurarak uluslararası sanatçıları ağırladığını söyledi. Babasının 4 defa Viyana'ya geldiğini ve Erol Günaydın, Nejat Uygur gibi isimleri halkla buluşturduğunu ekledi.