Halit Refiğ'in doğumunun 90. yılı Yeşilköy'de kutlanacak

Türk sinemasına damgasını vuran çok sayıda filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Halit Refiğ, doğumunun 90. yılında Yeşilköy'de düzenlenen etkinlikte yad edilecek.
Konuya ilişkin açıklamaya göre, 5 Mart'ta Yeşilköy 2001 Koleji Salonları'nda gerçekleştirilecek etkinliğe, başta ünlü yönetmenin eşi Gülper Refiğ olmak üzere yakın dostlarından Doğan Hızlan, Orhan Gencebay, Nilüfer Aydan, Perihan Savaş, Meral Orhonsay ve Hülya Koçyiğit gibi isimler konuşma yapacak.
Etkinlik kapsamında ünlü yönetmenin "Hanım" filminin gösterimiyle beraber Halit Refiğ'in film afişleri ile film karelerinden oluşan sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
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