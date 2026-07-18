Halk Plajları Kamu Yararına Sunulmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halk Plajları Kamu Yararına Sunulmalı

Halk Plajları Kamu Yararına Sunulmalı
18.07.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Süral, halk plajlarının kamuya hizmet etmesi gerektiğini ve değerlerine sahip çıkılmasını istedi.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, yapımına katkı sağladığı halk plajlarının kamu yararına hizmet etmeye devam etmesi gerektiğini belirterek, ilçenin ortak değerlerine sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Süral'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, beş halk plajı ile bu alanlardaki yapıların yapım maliyetleri zorlu ekonomik koşullara rağmen yaklaşık bir yıl içerisinde şahsi imkanlarla karşılandı. Söz konusu yapılardan ikisinin ilk günden itibaren ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulduğunu aktaran Süral, diğer üç yapının ise dönemin belediye yönetiminin talebi üzerine inşa edildiğini ancak yapım bedellerinin tarafına ödenmediğini kaydetti.

Tüm süreç boyunca herhangi bir kişisel kazanç amacı taşımadığını belirten Süral, hedefinin Manavgat halkının yararlanabileceği sosyal alanların oluşturulmasına katkı sunmak olduğunu ifade etti.

Yapım maliyetlerini karşıladığı alanlardan biriyle ilgili son günlerde yetki ve kullanım tartışması yaşandığını belirten Süral, söz konusu alanın herhangi bir kişi ya da grubun tasarrufuna bırakılmasını değil, yetkili kamu kurumları aracılığıyla ilçenin hizmetinde kalmasını savunduğunu bildirdi. Kaymakamlığın koordinasyonu ve Belediye Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda alanın belediye tarafından teslim alındığını hatırlatan Süral, böylece plaj ve tesisin kamu yararına hizmet vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Manavgat gençlerine de seslenen Süral, halk plajlarındaki emeğini manevi bir emanet olarak gördüğünü belirterek, kentin ortak değerlerine sahip çıkılması çağrısında bulundu. Hukuk, adalet ve sağduyudan ayrılmamanın önemine işaret eden Süral, zaman zaman zorluklar yaşanabileceğini ancak Manavgat sevgisinin en büyük güç kaynağı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Turizm, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk Plajları Kamu Yararına Sunulmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi Kilosu 750 Euro Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi! Kilosu 750 Euro
Bir hastaya can olur diye yaptığı bağış annesinin hayatını kurtardı Bir hastaya can olur diye yaptığı bağış annesinin hayatını kurtardı
Biri 103 diğeri 100 yaşında Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
“Huzur buldum“ dediği yerde kayboldu: Paylaşımları ortaya çıktı "Huzur buldum" dediği yerde kayboldu: Paylaşımları ortaya çıktı
DOA sistemine yoğun ilgi, kağıt toplayıcılarını şaşırttı: Bir saatte topladığımızı beş günde bulamıyoruz DOA sistemine yoğun ilgi, kağıt toplayıcılarını şaşırttı: Bir saatte topladığımızı beş günde bulamıyoruz
Haluk Levent’in şoförü Zafer Yay’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Paraları aktarırken... Haluk Levent'in şoförü Zafer Yay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Paraları aktarırken...

15:10
Dehşete düşüren anlar: Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğu parçalıyordu
Dehşete düşüren anlar: Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğu parçalıyordu
14:35
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
14:29
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı Bir milletvekili daha AK Parti’ye geçebilir
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir
13:38
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent’i bombaladı
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı
13:19
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi İşte rekor kıran iki ilimiz
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
13:02
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 15:26:09. #7.13#
SON DAKİKA: Halk Plajları Kamu Yararına Sunulmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.