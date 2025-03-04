Halk TV Yönetici ve Çalışanları Beraat Etti, Suat Toktaş Tahliye Oldu

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdiği bir bilirkişi ile ilgili ses kaydının Halk TV'de yayınlanmasının ardından, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, Programcı Barış Pehlivan ve Sunucu Seda Selek hakkında açılan davanın ilk duruşmasında beraat ve tahliye kararı çıktı. Mahkeme ses kaydı nedeniyle 'iletişimin ihlali' yönünden ise dosyanın ayrılmasına (tefrik edilmesine) karar verdi.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada sanık ve avukatların savunmalarının ardından duruşma savcısı Suat Toktaş'ın tutukluluğunun devamına karar verilmesini, diğer sanıkların da iddianamedeki suçlar kapsamında cezalandırılmasını istedi. Savcının bu mütalaasına Suat Toktaş "Bu kadar kolay değil, ben mesleğe 38 yılımı verdim. Sadece işini yapan biriyim, gider yine yatarım, sorun değil. Üç adımlık bir yerde kalıyorum. O kadar kolay mı tutukluluğun devamını istemek?" sözleriyle karşı çıktı, avukatlar beraat ve tahliye talebinde ısrar etti.

Beraat ve tahliye

Bir süre sonra kararını açıklayan mahkeme Suat Toktaş, Serhan Asker, Kürşad Oğuz, Barış Pehlivan ve Seda Selek hakkında 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan' beraat, aynı iddialar kapsamında 34 gündür tutuklu bulunan Suat Toktaş hakkında tahliye kararı verdi. Mahkeme ses kaydı nedeniyle 'iletişimin ihlali' yönünden ise dosyanın ayrılmasını kararlaştırdı.

Karar, duruşma salonu önünde bekleyen gazeteciler arasında sevinçle karşılandı. Gözlaşlarını tutamayanlar oldu.