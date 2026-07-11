Halkalı-Arnavutköy Metrosu 31 Temmuz'a Kadar Ücretsiz - Son Dakika
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Halkalı-Arnavutköy Metrosu 31 Temmuz'a Kadar Ücretsiz

11.07.2026 01:02
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Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, hattın açılışı dolayısıyla 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

(ANKARA) - Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, hattın açılışı dolayısıyla 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, hattın açılışı münasebetiyle Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı 20 Haziran ile 31 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

Kararda, söz konusu tarihler arasında Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananların, 4736 sayılı Kanun'un ilgili hükmünden muaf tutulacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Halkalı-Arnavutköy Metrosu 31 Temmuz'a Kadar Ücretsiz - Son Dakika

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