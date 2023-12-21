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Halkapınar'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Halkapınar'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Tamamlandı

Halkapınar Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen 2. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, oynanan final maçıyla sona erdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, finalde rakibini 3-1 yenerek şampiyon oldu. Turnuvada ilk üçe giren takımlar kupalarını Halkapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı tarafından verildi.

Halkapınar\'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Tamamlandı
21.12.2023 - 15:53,
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Halkapınar'da "Kurumlar Arası Kaymakamlık Voleybol Turnuvası" oynanan final maçı ile tamamlandı.

Halkapınar Kaymakamlığı koordinesinde başlayan, "2. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası", oynanan final maçı ile tamamlandı.

Altı takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuva, Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı arasında oynanan final müsabakası ile sona erdi.

Turnuvayı, rakibini 3-1 yenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon olarak tamamladı.

Turnuva sonunda ilk üçe giren takımlar kupalarını Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkalın elinden alırken turnuvayı şampiyon tamamlayan takıma Halkapınar Kaymakamlığı tarafından yemek verildi.

Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy, "İlçemizde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri çok önemsiyor ve elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Bu tarz faaliyetlerin amacı, resmi kurum ve kuruluşlar ile vatandaş arasında birlik ve beraberliği pekiştirmektir. Bu faaliyetleri ilçemizde her kesimi kapsayacak şekilde mümkün olduğunca yaygınlaştırmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Halkapınar'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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