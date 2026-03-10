Halkbank ABD davasında uzlaşma sağladı - Son Dakika
Halkbank ABD davasında uzlaşma sağladı

10.03.2026 01:55
Halkbank, ABD'de 2019'daki ceza davasını uzlaşma ile sonlandırdı, suç kabul etmedi.

(ANKARA) - Halkbank, ABD'de 2019 yılında açılan ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" imzalanmasına karar verildiğini duyurdu. Banka, anlaşma kapsamında herhangi bir suç kabulünde bulunmadığını ve para cezası ödemeyeceğini bildirdi.

Halkbank, ABD'de 15 Ekim 2019 tarihinde bankaya karşı açılan ceza davasına ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamada, bankanın yönetim kurulunun davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" (Deferred Prosecution Agreement-DPA) imzalanmasına karar verdiği belirtildi.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu uzlaşma kapsamında bankanın herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı ve hiçbir adli veya idari para cezası ödemeyeceği ifade edildi.

Anlaşma çerçevesinde, uzman bir kuruluş tarafından hazırlanacak uyum raporunun ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne (OFAC) ve bir nüshasının da ABD Güney New York Bölge Başsavcılığı Ofisi'ne teslim edileceği bildirildi. Bu sürecin ardından Halkbank ile ABD Güney New York Bölge Başsavcılığı'nın davanın düşürülmesine ilişkin müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne sunacağı kaydedildi.

Mahkemenin onayıyla birlikte ABD'de Halkbank hakkında yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası sürecinin sona ermesinin beklendiği belirtilen açıklamada, OFAC'ın da Halkbank'a ilişkin idari süreçleri herhangi bir ek işlem yapmaksızın kapattığını bankaya bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu gelişmenin bankanın yurt dışı kaynak temin imkanlarını, muhabir ağını ve uluslararası piyasalara erişimini genişletebileceği ve bunun bankanın mali yapısını olumlu etkileyebileceği değerlendirildi.

Halkbank, 88 yıldır Türkiye ekonomisine hizmet sunduğunu belirterek faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde sürdürmeye devam edeceğini ve bankacılık sektörü ile ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Halkbank, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
