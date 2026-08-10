Halkidiki'de Su Sıkıntısı Nedeniyle Duş Hizmeti Durduruldu

Yunanistan'ın turizm merkezlerinden Halkidiki'deki Sartis köyünde su sıkıntısı nedeniyle denize giren müşterilere duş hizmetinin durdurulmasının istendiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'ın en yoğun turistik bölgelerinden Halkidiki'deki Sartis Köyü Yerel İdaresi, bölge sahilindeki işletmecilerden su sıkıntısına karşı duyarlı olmalarını istedi.

İdare, turizm yoğunluğu nedeniyle artan su talebini karşılayabilmek ve su sıkıntısıyla mücadele edebilmek için işletmecilerin denize giren müşterilerine sunduğu duş hizmetini durdurmasını talep etti.

İklim kriziyle birlikte son yıllarda azalan yağışlar yaz aylarında turist sayısında yaşanan ani artışla birleşince birçok adada su sıkıntısı ciddi boyutlara ulaşmış, bu yaz Yunanistan'da 10 adada su sıkıntısı nedeniyle "olağanüstü hal" ilan edilmişti.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı, olağanüstü hal statüsüyle hem su kullanımında tasarrufu teşvik etme, hem de su temini için projelerin hızlandırılmasına zemin hazırlamanın amaçlandığını açıklamıştı.