Haluk Görgün, KÜME Vakfı programında gençlere milli teknoloji hamlesini anlattı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KÜME Vakfı'nın "Küre Konuşmaları" programında gençlerle bir araya geldi. Görgün, "Bugünün bilgi ve tecrübesini gençlerimize aktarırken, yarının üretme ve geliştirme iradesini de birlikte büyütüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"KÜME Vakfı'nın Küre Konuşmaları kapsamında 'Savunma Sanayii ve Kalkınma' başlığında gençlerimizle bir araya geldik. TEKNOFEST, ülkemizin teknoloji ve kalkınma hareketinin yeni nesillerle aktarılmasını sağlayan en önemli buluşma noktalarından biri. Bugünün bilgi ve tecrübesini gençlerimize aktarırken, yarının üretme ve geliştirme iradesini de birlikte büyütüyoruz. Milli yetkinlik hamlesi ile bu birikimi yeni kuşaklara aktarıyor, milli teknoloji hamlesi ile üretime dönüştürüyoruz. Davetleri için KÜME Vakfı'na teşekkür ederim."