Haluk Levent ve Yardımcısı Bahis Mesajlarıyla Tutuklandı

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Haluk Levent ile yardımcısı Alper Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli mesajları ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent tutuklanmıştı. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BAHİS MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
Alper Çelik'in telefonunda yapılan incelemelerde, Haluk Levent ile arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli mesajları ortaya çıktı.
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