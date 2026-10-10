Hamam Böceği Halk Partisi'nin çağrısıyla Yeni Delhi'de yüzlerce kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Hamam Böceği Halk Partisi'nin çağrısıyla Yeni Delhi'de yüzlerce kişi gözaltına alındı

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Yeni Delhi'de seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alındı. Hamam Böceği Halk Partisi, hareketin lideri ve diğer grup liderlerinin uçakta gözaltına alındığını bildirdi; yetkililerden resmi açıklama gelmedi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı yapılan gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, Başbakan Narendra Modi hükümetinin seçim politikalarını protesto eden, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketin çağrısıyla binlerce kişi Yeni Delhi'deki Jantar Mantar Meydanı'nda toplandı.

Polisin göstericilere müdahalesi sonucu yüzlerce kişi gözaltına alınırken, yetkililer gözaltılara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan "Hamam Böceği Halk Partisi" yaptığı açıklamada, hareketin lideri Abhijeet Dipke ve diğer grup liderlerinin Mumbai'den yolculuk ettikleri esnada Yeni Delhi'de havalimanında uçağın içinde gözaltına alındığını bildirdi.

Ne olmuştu?

Hindistan, geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulamasını başlattı. Uygulama, daha sonra eyaletlerin çoğuna ve federal yönetimdeki bölgelere yayıldı.

Seçim Kuruluna göre, revizyon mükerrer ve uygun olmayan seçmen kayıtlarının silinmesini, uygun seçmenlerin ise listelerde kalmasını amaçlıyor.

Muhalefet partileri, uygulamanın seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istediğini, bunun milyonlarca seçmenin listelerden çıkarılması riskini doğurduğunu savunuyor. Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30'a kadar küçülebileceği belirtiliyor.

Muhalefet, Kumar'ın başında bulunduğu Seçim Kurulunu, seçmen kayıtlarını Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) lehine değiştirmekle suçluyor ve istifa etmesini istiyor.

Kaynak: AA
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