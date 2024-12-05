Hamamda Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hamamda Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Hamamda Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir hamamda karbonmonoksit gazından zehirlenen 55 yaşındaki B.N. ve 65 yaşındaki tellak Ş.A. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.12.2024 12:58  Güncelleme: 13:03
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NİĞDE'nin Bor ilçesinde hamama müşteri olarak gelen B.N. (55) ile tellak Ş.A. (65), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

İlçedeki bir hamamın erkekler bölümüne gelen B.N. ile tellak Ş.A.'nın yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla hamama sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, B.N. ile Ş.A.'nın zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Hamamı boşaltan ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Hamamda ölçüm yapan AFAD görevlileri, sobadan yüksek miktarda karbonmonoksit gazı sızdığını tespit etti. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ-Ali KADI/NİĞDE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Niğde, Bor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamamda Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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